عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب ترامادول ولواصق أفيون مخدرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول ولواصق الأفيون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل - بلجيكا اشتبه جمال محمد عادل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبين مصريين الجنسية أثناء خروجهما من بوابة اللجنة الجمركية؛ وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ضياء الدين صلاح مأمور الفحص وأشرف صلاح رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وقام مصطفى محمود عبد الوهاب وابتسام عبيد مأموري الجمرك بتفتيش حقائبهما فتبين وجود 1610 أقراص ترامادول مخدر و100 عبوة لاصقة أفيون مخدر مخبأة فى أماكن يصعب الوصول إليها.

وقام بالجرد والتحريز محمد عصمت عبد الحميد ومحمود علي سيد، تحت إشراف محمود صبري أبو المجد، بحضور مصطفى محمود جنيدي بالأمن الجمركي.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 40 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. 

البحر الأحمر التهرب الجمركي المنافذ الجمركية رئيس مصلحة الجمارك قانون مكافحة المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

لاعب نهضة بركان المغربي يرد على بيان إدارة نادي الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد شائعات الارتباط.. أول ظهور لـ ويجز مع أسماء جلال| اعرف السبب

وزير التعليم: نهتم بتخريج أجيال بمواصفات مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

خير بـ "البراميل"| شل العالمية تكتشف كنزاً بترولياًً تحت البحر المتوسط.. بشرى للمصريين

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تدهور صحته.. أسباب صادمة لـ مرض شاروخان | تفاصيل

لأصحاب هذه الأمراض .. جمال شعبان يعلن مفاجأة تحدث في الصيف لجسمك

بعد إصابتك بضربة شمس.. آلية تبريد الجسم وكيف تحمي نفسك منها

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-