جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب ترامادول ولواصق أفيون مخدرة

جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول ولواصق الأفيون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل - بلجيكا اشتبه جمال محمد عادل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبين مصريين الجنسية أثناء خروجهما من بوابة اللجنة الجمركية؛ وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ضياء الدين صلاح مأمور الفحص وأشرف صلاح رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وقام مصطفى محمود عبد الوهاب وابتسام عبيد مأموري الجمرك بتفتيش حقائبهما فتبين وجود 1610 أقراص ترامادول مخدر و100 عبوة لاصقة أفيون مخدر مخبأة فى أماكن يصعب الوصول إليها.

وقام بالجرد والتحريز محمد عصمت عبد الحميد ومحمود علي سيد، تحت إشراف محمود صبري أبو المجد، بحضور مصطفى محمود جنيدي بالأمن الجمركي.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 40 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.