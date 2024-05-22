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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، الأربعاء بتأييد تغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه، بتهمة سبه وقذفه  المنتج محمد الشاعر كما قررت المحكمة رفض استئنافه على حكم أول درجة ورفض الدعوى المدنية والتعويض .


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيى ، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

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تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب


كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت، فى وقت سابق، بتغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بقضية سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصةالمختصة

 

تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حول فحص مقطع فيديو متداول للمشكو فى حقها، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التى أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحفى عقدته.


تلقت مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية بلاغًا من محمد الشاعر يتهم فيه شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، بغير وجه حق، خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور على منصات التواصل الاجتماعى.

شيرين شيرين عبدالوهاب محمد الشاعر الدعوى المحكمة الشيخ زايد

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الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

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