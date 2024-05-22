انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة.. الخميس

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بمدينة الغردقة منها سيبنزو مول- قرية الجنجل- الكمين الجنوبى- قرية مورنينج ستار -قرية الدولفين- قرى سهل حشيش ومحطة فودافون بالكيلو 9 بالغردقة، وذلك يوم غد الخميس لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية حسب الاشارة الواردة من قطاع كهرباء البحر الاحمر.

فيما اكد مسؤولو قطاع توزيع كهرباء البحر الاحمر انه تم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من خطة لجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء لتخفيف الاحمال الكهربائية وذلك بشكل نهائيًّ مع بداية تنفيذ الخطة بالكامل على مختلف المحافظات بهدف تأمين التيار الكهربائي لجميع الفنادق والقرى السياحية والأماكن التابعة لها طوال 24 ساعة.

يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقوم بوفير 200 ميجاوات لتغذية محافظة البحر الأحمر وتم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من تخفيف الأحمال ضمت المحافظات والمدن التي تستقبل الرحلات السياحية الأجنبية.