أخبار التوك شو ..أحمد موسى يوجه رسالة قوية للمصريين..والأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موعد انكسار الموجة الحارة يوم الجمعة المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية، حيث متوقع أن تسجل العظمى يوم الجمعة على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

قال شوقي حامد الناقد الرياضي، إن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، سيجهز أكثر من سيناريو للمباراة قبل مواجهة الترجي في نهائي أفريقيا، لحصد النجمة الـ12 في تاريخ النادي، مؤكدًا أن كريم فؤاد قدم مستوى جيد للغاية عندما حل بديلا لـ علي معلول بعد إصابته في مباراة الذهاب بتونس.

أكدت الفنانة أميرة هاني، أن “عبلة كامل بتعاملنا في اللوكيشن كأنها أم لينا"، مشيرة إلى أنها ”مش مظلومة فنيا ومجاليش دور حلو عجبني بعد مسلسل سلسال الدم"

تساءل الإعلامي أحمد موسى، حول وجود اتفاق بين الإعلام الأمريكي وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية والصهيوني، حول نشر ادعاءات مضللة عن مصر.

أكد نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الأستراتيجية، أن الضفة الغربية بؤر احتلالية للمستوطنات الإسرائيلية، كما أن 75% من المباني دمرت في حرب غزة، وأكثر من 35 ألف شهيد، بالإضافة إلى حالة التجويع التي ينتهجها ناحية الشعب الفلسطيني، ولم يفرق في قصفه بين المساجد أو الكنائس، ولكن النقطة المضيئة أن أسطورة الإنسان الإسرائيلي انتهت تماما بعض عملية طوفان الأقصى.

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن حلفاء إسرائيل سواء الولايات المتحدة أو الغرب يرون أنها فشلت؛ لأنها لم تنفذ أهدافها التي أعلنت عنها من الحرب في غزة.

طالب الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بالتكاتف والتماسك معا ودعم الدولة والرئيس والجيش المصري، قائلا : «اتركوا كل شيء، نحن لدينا قيادة قوية ومؤثرة ولدينا جيش قوي عظيم، لازم تكون مطمئنا تماما على مصر».

تبنى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الفائدة خلال اجتماع غد.

كشفت الفنانة أميرة هاني عن تعرضها للإهانة من جانب سائق شركة أوبر، مساء أمس الثلاثاء، بعد أن تطاول عليها لمجرد سؤالها له على شات التطبيق عن الوقت المتبقي للوصول إليها.

قال ضياء رشوان، مدير الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة ليست هيئة مستقلة أو منفصلة عن الدولة، ولذلك كل ما يصدر من الهيئة يعبر عن اتجاهات وقرارات الدولة.

قال شوقي حامد الناقد الرياضي، المنظومة الرياضية في مصر فاشلة،و نحتاج مسئولين رياضيين يعملون بضمير"،مؤكداً أن المسئولون عن الرياضة في مصر متكسبين.