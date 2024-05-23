أخبار التوك شو ..أحمد موسى يوجه رسالة قوية للمصريين..والأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موعد انكسار الموجة الحارة يوم الجمعة المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية، حيث متوقع أن تسجل العظمى يوم الجمعة على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.
شوقي حامد يتوقع سيناريو كولر قبل مباراة الترجي ويوجّه رسالة مهمة للاعبي الأهلي|فيديو
قال شوقي حامد الناقد الرياضي، إن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، سيجهز أكثر من سيناريو للمباراة قبل مواجهة الترجي في نهائي أفريقيا، لحصد النجمة الـ12 في تاريخ النادي، مؤكدًا أن كريم فؤاد قدم مستوى جيد للغاية عندما حل بديلا لـ علي معلول بعد إصابته في مباراة الذهاب بتونس.
أميرة هاني : مستغلتش قرابتي لـ نبيلة عبيد في التمثيل
أكدت الفنانة أميرة هاني، أن “عبلة كامل بتعاملنا في اللوكيشن كأنها أم لينا"، مشيرة إلى أنها ”مش مظلومة فنيا ومجاليش دور حلو عجبني بعد مسلسل سلسال الدم"
أحمد موسى: لا اتفاقية سلام مع إسرائيل حال وجود أي انتهاك ..فيديو
تساءل الإعلامي أحمد موسى، حول وجود اتفاق بين الإعلام الأمريكي وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية والصهيوني، حول نشر ادعاءات مضللة عن مصر.
كيف ستؤثر ثورة الطلبة في أمريكا على دعم إسرائيل؟.. نبيل عبدالفتاح يكشف|فيديو
أكد نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الأستراتيجية، أن الضفة الغربية بؤر احتلالية للمستوطنات الإسرائيلية، كما أن 75% من المباني دمرت في حرب غزة، وأكثر من 35 ألف شهيد، بالإضافة إلى حالة التجويع التي ينتهجها ناحية الشعب الفلسطيني، ولم يفرق في قصفه بين المساجد أو الكنائس، ولكن النقطة المضيئة أن أسطورة الإنسان الإسرائيلي انتهت تماما بعض عملية طوفان الأقصى.
محمد الباز: مصر الطرف الوحيد المالك لرؤية شاملة لحل الأزمة فى غزة
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن حلفاء إسرائيل سواء الولايات المتحدة أو الغرب يرون أنها فشلت؛ لأنها لم تنفذ أهدافها التي أعلنت عنها من الحرب في غزة.
أحمد موسى يوجه رسالة قوية للمصريين ويحذر إسرائيل من هذا الفعل |فيديو
طالب الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بالتكاتف والتماسك معا ودعم الدولة والرئيس والجيش المصري، قائلا : «اتركوا كل شيء، نحن لدينا قيادة قوية ومؤثرة ولدينا جيش قوي عظيم، لازم تكون مطمئنا تماما على مصر».
خبير اقتصادي يتوقع انخفاض سعر الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي
تبنى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الفائدة خلال اجتماع غد.
أميرة هاني تروي تفاصيل جديدة في تعدي سائق شركة نقل خاصة عليها
كشفت الفنانة أميرة هاني عن تعرضها للإهانة من جانب سائق شركة أوبر، مساء أمس الثلاثاء، بعد أن تطاول عليها لمجرد سؤالها له على شات التطبيق عن الوقت المتبقي للوصول إليها.
ضياء رشوان: CNN قامت بنشر جزء جوهري من الرد المصري على تقريرها
قال ضياء رشوان، مدير الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة ليست هيئة مستقلة أو منفصلة عن الدولة، ولذلك كل ما يصدر من الهيئة يعبر عن اتجاهات وقرارات الدولة.
شوقي حامد: المنظومة الرياضية في مصر فاشلة.. ونحتاج مسئولين رياضيين يعملون بضمير|فيديو
قال شوقي حامد الناقد الرياضي، المنظومة الرياضية في مصر فاشلة،و نحتاج مسئولين رياضيين يعملون بضمير"،مؤكداً أن المسئولون عن الرياضة في مصر متكسبين.