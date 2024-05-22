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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء حي الزيتون جنوب شرق غزة لـ10 فلسطينيين

صدى البلد

قالت وزارة الحصة في غزة ، اليوم الأربعاء، في أحدث حصيلة، بارتفاع عدد الشهداء لـ 10 شهداء و20 جريحاً بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب محطة دلول في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين، كانت تتجمع أمام محطة للمحروقات في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 منهم على الأقل، بينهم أطفال، وجرح 20 آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية، استهدفت وسط وجنوبي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما دمرت زوارق الاحتلال الحربية مراكب صيادين على شاطئ رفح، كما قصفت المدفعية عدة مناطق في جباليا البلد شمال القطاع.

جنوب قطاع غزة رفح جنوب قطاع غزة جنوب شرق المواطنين زوارق الاحتلال الحربية زوارق الاحتلال شرق مدينة غزة

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