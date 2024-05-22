ارتفاع عدد شهداء حي الزيتون جنوب شرق غزة لـ10 فلسطينيين

قالت وزارة الحصة في غزة ، اليوم الأربعاء، في أحدث حصيلة، بارتفاع عدد الشهداء لـ 10 شهداء و20 جريحاً بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب محطة دلول في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين، كانت تتجمع أمام محطة للمحروقات في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 منهم على الأقل، بينهم أطفال، وجرح 20 آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية، استهدفت وسط وجنوبي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما دمرت زوارق الاحتلال الحربية مراكب صيادين على شاطئ رفح، كما قصفت المدفعية عدة مناطق في جباليا البلد شمال القطاع.