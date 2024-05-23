بشير العدل: مصر تفوقت عربيا وإفريقيا فى عدد صفقات الشركات الناشئة

أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن جهود الحكومة فى الارتقاء بريادة الأعمال، جعل مصر فى مقدمة الدول عربيا وإفريقيا فى عدد صفقات الشركات الناشئة.

وقال «العدل»، فى لقاء مع قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لقطاع ريادة الأعمال؛ لما له من مساهة إيجابية فى دفع عجلة النمو، ومساهمة فعالة بما يزيد على ملياري دولار استثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، ولما يساهم به فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدولة تحقق التوازن بين أهداف ريادة الأعمال، والأهداف الدولية، وتقدم كل عوامل التشجيع لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، مشيرا إلى إنشاء وحدة لريادة الأعمال، تتبع مجلس الوزراء، وتقوم عليها جهات متخصصة، بما يسمح بنمو القطاع، وزيادة مساهمته الإيجابية فى التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن جهود الحكومة دعم ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، جعل مصر فى مركز متقدم على المستويين العربي، والإفريقي، فى عدد صفقات الشركات الناشئة، وتفوقت فى ذلك على بلدان عربية منها الإمارات والمملكة العربية السعودية.