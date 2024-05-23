عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البرلمان الدنماركي يصوت الأسبوع المقبل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ثمنت المملكة الأردنية بشكل كبير قرار إيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن.

كما أجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أكد خلاله تثمين المملكة الكبير قرار إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية إلى جانب الحق والقانون الدولي والسلام.

وشكر الصفدي نظيره وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي على قرار بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشدد الصفدي، أن المملكة تثمن عالياً قرار النرويج ومواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام العادل.