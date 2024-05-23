عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب طلمبة جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة وتحسين ضغوط المياه

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تركيب طلمبة مياة جديدة برافع هضبة الأهرام لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بمنطقة هضبة الأهرام.

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة ٤ ساعات من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٤ وحتي الساعة الرابعة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٤ لاتمام عملية التركيب. 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لتسهيل عمل الشركة . 
وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فوراً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

موضوعات متعلقة

مدارس الجيزة جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طرق طراد النيل وجامعة الدول العربية

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز الصف لأعمال الصيانة

محافظا الجيزة والمنوفية يتفقدان موقع حادث سقوط ميكروباص من معدية أبو غالب

وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في لجنة مستشفى 57357

تعليم الجيزة: ما تم تداوله لامتحان اللغة الإنجليزية خاص بالفصل الدراسي الأول

محافظ الجيزة يوجه بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث معدية أبوغالب

ترشيحاتنا

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون

انتهاء الشوط الأول بين الزمالك ومودرن فيوتشر 1-1 في الدوري

تركيا: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مقاومة الاعتراف بفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-