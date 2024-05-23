حبس المتهم بقتـ ل سائق بسبب الخلاف على تليفون بالقليوبية

قررت نيابة مركز شرطة طوخ بالقليوبية حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل سائق طعنا للخلاف على موبايل قام المتهم بسرقته من نجل شقيقة المجنى عليه فتوجه الأخير لمعاتبة المتهم واسترداد التليفون فقام بطعنه فى صدرة فسقط قتيلا فى الحال وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والتصريح بدفن الجثة وسؤال أهلية المتوفى وارسال الأداة المستخدمة فى الواقعة للمعمل الجنائى.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمر البشير مأمور مركز شرطة طوخ ، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع احدهما.

وانتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة وتبين مصرع شاب يدعى " محمد ب ص " 38 سنة سائق على يد شخص اثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على موبايل استولى عليه المتهم من نجل شقيقة القتيل ،قام علي اثر ذلك المتهم بطعنه بسلاح أبيض طعنه نافذة بالقلب أودت بحياته.



وتمكن النقيبان احمد مصطفي سالم و أحمد نصر معاونى رئيس المباحث من القبض على المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة فى الواقعة وبالكشف جنائيا على المتهم تبين انه مسجل خطر وانه يتردد بين القاهرة والقليوبية حيث انه يعيش فى اسرة مفككة والده ووالده منفصلان ولدية قضايا متعددة وتم تحرير محضر بالواقعة.