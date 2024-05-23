إلهام شاهين رئيسة شرفية.. تفاصيل حفل ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة



اختتم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية والتي تحمل اسم الفنانة الراحل عايدة عبد العزيز، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وبحضور النجمة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان، والفنانة سلوى محمد علي، والسفيرة مشيرة خطاب ، ولفيف من الفنانين العرب والأجانب والمصريين.



قالت النجمة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، والذى يرأسه الفنانة عبير لطفى: "أنا فخورة لانضمامي لتلك الكتيبة المحاربة الذين كان لديهم إصرار لإنجاح تلك الدورة، بشكرهم وأحييهم على مجهودهم، كما أشكر الدكتورة مشيرة خطاب وهي أستاذتي ودائما ما نفخر بعقلها المستنير، وأشكر الـدكتورة إيمان كريم وشكرا لكل الدول المشاركة، وشكرا لكل الدعم الذي قدم من قبل المهرجان لأهل فلسطين، وأتمنى الدورة القادمة تقام في فلسطين، ودائما المسرح يعبر عن معاناة الإنسان بشكل عام، وفي إيزيس يعبر عن المرأة بشكل خاص



ومن جانبها قالت الفنانة عبير لطفي رئيس المهرجان: "المسرح حلم وحياة فنحن هنا من أجل أن نحقق حلمنا للحياة وبكم ومعكم، وأشكر كل من أمن بنا وساندنا وأتمنى أن نستمر، وأخصص الشكر للفنانة إلهام شاهين التي ساندتنا هذا العام كرئيسة شرف للمهرجان".

يذكر أن الدورة الثانية من المهرجان عقدت الثانية فى الفترة من 16 وحتى 22 مايو الجاري، بمشاركة 12 فرقة مسرحية من 7 دول مختلفة فى أنحاء العالم.

تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية ، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين، وكالتوجراف وإعلام دوت كوم.

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