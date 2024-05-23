بصواريخ الأرقب.. المقاومة العراقية تقصف ميناء حيفا الإسرائيلي

قصفت المقاومة الإسلامية في العراق أهدافا حيوية بميناء حيفا في الأراضي المحتلة بواسطة صواريخ نوع الأرقب " كروز مطور "

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت في وقت سابق استهداف هدف حيوي في ايلات “ أم الرشراش ” ، بواسطة طائرتين مسيرتين، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وذكرت في بيان لها أن ذلك يأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي وقت سابق استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق ، بواسطة الطيران المسيّر ، هدفًا حيويًا في إيلات بالأراضي المحتلة.

وفي بيان لها؛ فقد اكت المقاومة العراقية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهل غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.