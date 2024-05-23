انتظام تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالكنترولات.. وتعليمات للمصححين بدقة وسرعة الرصد

تشهد كنترولات الشهادة الإعدادية بجميع أنحاء الجمهورية ، انتظاما تاما لأعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، استعدادا لإعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 .

وتفقدت الدكتورة ايمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، كنترول الشهادة الإعدادية لمتابعة سير تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وخلال زيارتها التفقدية ، تحاورت مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، مع أعضاء كنترول الشهادة الإعدادية وشجعتهم .

وقالت مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية موجهة حديثها لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية 2024 : أننا جميعا نعمل من اجل خدمة ورفعة العملية التعليمية و الطلاب هم ابناؤنا وبناتنا .

كما أكدت مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، على ضرورة الإنتهاء من تصحيح ومراجعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لكل المواد بدقة وسرعة الرصد يوميا داخل الكنترول.

كما توجهت مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية لجميع المسئولين في كنترول الشهادة الإعدادية 2024 بخالص الشكر والتقدير لما يبذلونه من مجهودات كبيرة ومتميزة من أجل صالح العملية التعليمية.

وكان قد انتهى أمس الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 ، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الموجودة في محافظة القاهرة .

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في محافظة القاهرة اليوم ، (٢٠٠١١٩) طالب وطالبة .

وبلغ إجمالي عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمحافظة القاهرة ، (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ ٣٥ الموجودة بمحافظة القاهرة .

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية

كنترول الشهادة الإعدادية