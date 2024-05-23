اكتشف أسرار "الخروج".. تنظيم رحلات سياحية على خطى "بني إسرائيل"

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على إحياء مسار الخروج "خروج بني إسرائيل"، حتى يتم تنظيم رحلات سياحية لهذا المسار.

إحياء مسار الخروج "خروج بني إسرائيل"

وكلف رئيس الوزراء بالعمل على إحياء مسار خروج "بني إسرائيل"، حتى يتم تنظيم رحلات سياحية لهذا المسار، بالتزامُن مع الانتهاء من أعمال التطوير بموقع التجلي الأعظم، كما وجّه بتكثيف الدعاية والترويج لمسار الخروج، وهذه الرحلة.

موقع التجلي الأعظم

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بمدينة سانت كاترين بوجه عام، وبموقع التجلي الأعظم بشكل خاص، سعياً لتقديم هذه البقعة المقدسة التي شرفت بتجلي الله عليها، في أبهي صورة لها تقديراً لقيمتها الروحية، وكونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الترويج لما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير موقع التجلي الأعظم، وما يتضمنه من مكونات، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات الإعلامية، وصولا للانتهاء من مختلف أعمال التطوير وافتتاح هذا الموقع المهم.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية سرعة تشغيل الفنادق التي تم الانتهاء من تنفيذها، وكذا النزل البيئي، والتوسع في تقديم الخدمات المختلفة لرواد هذا المكان الفريد، موجهاً بأهمية الانتهاء مما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير المدينة القديمة.

وخلال الاجتماع، اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على آخر المستجدات الخاصة بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، والتوقيتات الزمنية للانتهاء مما تبقي من أعمال بهذه المشروعات التي من بينها: مركز الزوار، وتطوير وادي الدير، وساحة ومبني السلام، وامتداد النزل البيئي، والفندق الجبلي، والمنتجع السياحي، ومنطقة البازارات السياحية، والحي السكنى بالزيتونة، والمجمع الشرطي الجديد، والمجمع الحكومي الجديد، والنادي الاجتماعي، وتطوير منطقة إسكان البدو، وتطوير مركز البلدة التراثية، وتطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي.

وفيما يتعلق بالترويج لما يتم من أعمال لتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه سيتم تنظيم العديد من الرحلات للمشروع، بحيث تضم سفراءً وشخصيات عامة، وعددًا من رجال الفكر والثقافة والفن.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، في حضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء وليد عارف، مدير إدارة المهندسين العسكريين "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء نبيل شعراوي، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، وعمرو القاضي، رئيس هيئة التنشيط السياحي، واللواء هاني فاروق، مديرية أمن جنوب سيناء، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.