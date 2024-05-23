الإمارات تتخذ قرارا اقتصاديا مهما بشأن باكستان

خصصت دولة الإمارات مبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في جمهورية باكستان الإسلامية.

جاء الإعلان عقب المحادثات التي أجراها اليوم (الخميس) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في أبوظبي، مع محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لتعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه وتوثيق التعاون بين البلدين.

ومن جانبه؛ أكد محمد شهباز شريف حرص باكستان على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق تعاونهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بجانب الاستفادة من تجربة الدولة التنموية الحضارية الملهمة.