تركيا: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مقاومة الاعتراف بفلسطين

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مقاومة الضغوط في الأمم المتحدة من الدول التي تؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو واجتماع اللجنة التركية الفنزويلية المشتركة للتعاون، أن "143 دولة تدعم الاعتراف بفلسطين وسيتم ممارسة الضغط على الولايات المتحدة، ولن يتمكنوا من مقاومته"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا، الوريثة القانونية للاتحاد السوفيتي، متمسكة بموقفها بشأن الدولة الفلسطينية.