أخبار التكنولوجيا| أوبو تعلن رسميا عن تشكيلة "رينو" الجديدة Reno 12.. ثغرة أمنية في واتساب قد تعرض مستخدميه للقــ تل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة الفئة المتوسطة Reno 12، وتتضمن التشكيلة طرازين جديدين هما: Reno 12 وReno 12 Pro، اللذان تم إطلاقهما للبيع في السوق المحلية للعلامة التجارية في الصين، يمتاز كلاهما بشاشة منحنية رباعية المنحنيات، وتصميم نحيف خفيف الوزن مقارنة بهواتف الشركة السابقة رينو 11.

تؤدي عادة استخدام الهاتف في الحمام إلى عواقب صحية خطيرة، حيث كشفت دراسة حديثة أن 6 من كل 10 أشخاص يأخذون هواتفهم الذكية إلى المرحاض لتصفح منصات التواصل الاجتماعي للإطلاع على آخر المستجدات أو إرسال الرسائل النصية، وحتي قد يستخدمه البعض لإجراء المكالمات.

تمتلك هواتف آيفون العديد من الإعدادات المهمة التي يمكن أن تعزز تجربة استخدام الهاتف وتحقيق أكبر استفادة منه، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الإعدادات المخفية على جهاز iPhone الخاص بك والتي تحتاج إلى تغييرها فورا، سنوضح لك في مقالنا التالي ماهي وكيفية ضبطها.

كشفت فيفو Vivo الصينية، النقاب عن هاتفها الرائد Vivo X100 Ultra في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو جهاز مميز زودته العلامة التجارية بكاميرات جبارة كمنافس ضمن فئة الفلاجشيب بالأسواق وبشكل خاص لأسطورة شاومي Xiaomi 14 Ultra.

أفاد موقع "The Intercept" الأمريكي، بوجود واحدة من أسوأ المشكلات الأمنية في تطبيق التراسل العالمي واتساب WhatsApp، والتي من شأنها أن تسمح للحكومات بمراقبة مواطنيها.

تستعد العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة شاومي، لإطلاق هاتفها الاقتصادي التالي Redmi A3x بميزانية محدودة، والذي سلط التسريب الأخير الضوء على المواصفات الرئيسية التي سيقدمها الهاتف.