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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أوبو تعلن رسميا عن تشكيلة "رينو" الجديدة Reno 12.. ثغرة أمنية في واتساب قد تعرض مستخدميه للقــ تل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

رسميا.. أوبو تعلن عن وحوش "رينو" الجديدة Reno 12

 

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة الفئة المتوسطة Reno 12، وتتضمن التشكيلة طرازين جديدين هما: Reno 12 وReno 12 Pro، اللذان تم إطلاقهما للبيع في السوق المحلية للعلامة التجارية في الصين، يمتاز كلاهما بشاشة منحنية رباعية المنحنيات، وتصميم نحيف خفيف الوزن مقارنة بهواتف الشركة السابقة رينو 11.

 

كوارث مش هتتخيلها.. استخدام الهاتف في الحمام يعرضك لهذه الأضرار

 

تؤدي عادة استخدام الهاتف في الحمام إلى عواقب صحية خطيرة، حيث كشفت دراسة حديثة أن 6 من كل 10 أشخاص يأخذون هواتفهم الذكية إلى المرحاض لتصفح منصات التواصل الاجتماعي للإطلاع على آخر المستجدات أو إرسال الرسائل النصية، وحتي قد يستخدمه البعض لإجراء المكالمات.

 

منها خاصية إخفاء التطبيقات.. 5 إعدادات مهمة في آيفون لازم تغييرها

 

تمتلك هواتف آيفون العديد من الإعدادات المهمة التي يمكن أن تعزز تجربة استخدام الهاتف وتحقيق أكبر استفادة منه، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الإعدادات المخفية على جهاز iPhone الخاص بك والتي تحتاج إلى تغييرها فورا، سنوضح لك في مقالنا التالي ماهي وكيفية ضبطها.

 

معركة الفلاجشيب المتميزة.. فيفو X100 Ultra يتحدى شاومي 14 ألترا

 

كشفت فيفو Vivo الصينية، النقاب عن هاتفها الرائد Vivo X100 Ultra في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو جهاز مميز زودته العلامة التجارية بكاميرات جبارة كمنافس ضمن فئة الفلاجشيب بالأسواق وبشكل خاص لأسطورة شاومي Xiaomi 14 Ultra.

 

ثغرة أمنية في واتساب قد تعرض مستخدميه للقــ تل.. ما علاقة إسرائيل؟

 

أفاد موقع "The Intercept" الأمريكي، بوجود واحدة من أسوأ المشكلات الأمنية في تطبيق التراسل العالمي واتساب WhatsApp، والتي من شأنها أن تسمح للحكومات بمراقبة مواطنيها.

 

بسعر رخيص جدا.. الكشف عن مميزات أحدث هواتف شاومي الاقتصادية

تستعد العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة شاومي، لإطلاق هاتفها الاقتصادي التالي Redmi A3x بميزانية محدودة، والذي سلط التسريب الأخير الضوء على المواصفات الرئيسية التي سيقدمها الهاتف.

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