عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان، والتى قام 27 ألفا و120 طالب نظام (عام - لغات - رياضي - خاص - دمج) بأدؤاها على مدار أسبوع بدءاً من السبت وحتى الخميس 23/5/2024.

يتزايد بحث أولياء الأمور والأسر والطلاب عن موعد إعلان النتيجة ، والإنتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية بالفصل الدراسي الثانى ونهاية العام .

وعن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية فإنه يتم من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، ثم تعلن بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للمحافظة، ونشرها بجميع المواقع الصحفية، بجانب انه يتم توفير رابط يمكن كل طالب التعرف علي نتيجته من اضافة رقم الجلوس فقط.

أسوان.. سوق الجمال بدراو يشهد انتعاشة بالتزامن مع قرب عيد الأضحى.. تفاصيل

في أسوان.. إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك إلى المفتي

الشهادة الإعدادية 

وكانت عملية دخول الطلاب إلى مقار لجان الامتحانات منتظمة بجميع المدارس، وبلغ عددهم 302 لجنة موزعه على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وجاء توزيع لجان امتحانات الشهادة الأعدادية فى أسوان كالتالى: 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و21 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و76 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية، و101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

وأطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة ومبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية. 

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

فيما أشار المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسوان أنه تم تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات، وتم أيضاً تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى ، وتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة ، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشهادة الإعدادية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

استهداف ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق رقما قياسيا كبيرًا وبشرى لأمطار إثيوبية

إجراء هام من السعودية يخص التغطية الإعلامية لموسم الحج

محمد عبد المنصف يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي: اعملوا زي الزمالك

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد إعلان البنك المركزي تثبيت الفائدة

موضوعات متعلقة

أسوان.. سوق الجمال بدراو يشهد انتعاشة بالتزامن مع قرب عيد الأضحى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدولار يستقر والذهب يتراجع..لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة ؟

إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين

ضحايا زلزال بابوا غينيا الجديدة يتجاوزون الـ 100 قتيل.. تفاصيل

دعاء النبي في الصلاة.. كان يردده كثيرا

اعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

إجراء هام من السعودية يخص التغطية الإعلامية لموسم الحج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز الفوكاشيا الأصلي في البيت

أطول عطلة رسمية في 2024.. 9 أيام متصلة إجازة عيد الأضحى المبارك

هنا الزاهد تستعرض أناقتها في كان بفستان مبهج| شاهد

فوق الركبة.. منة عرفة بفستان قصير يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-