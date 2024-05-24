موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان، والتى قام 27 ألفا و120 طالب نظام (عام - لغات - رياضي - خاص - دمج) بأدؤاها على مدار أسبوع بدءاً من السبت وحتى الخميس 23/5/2024.

يتزايد بحث أولياء الأمور والأسر والطلاب عن موعد إعلان النتيجة ، والإنتهاء من أعمال تصحيح المواد الدراسية بالفصل الدراسي الثانى ونهاية العام .

وعن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية فإنه يتم من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، ثم تعلن بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للمحافظة، ونشرها بجميع المواقع الصحفية، بجانب انه يتم توفير رابط يمكن كل طالب التعرف علي نتيجته من اضافة رقم الجلوس فقط.

الشهادة الإعدادية

وكانت عملية دخول الطلاب إلى مقار لجان الامتحانات منتظمة بجميع المدارس، وبلغ عددهم 302 لجنة موزعه على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وجاء توزيع لجان امتحانات الشهادة الأعدادية فى أسوان كالتالى: 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و21 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و76 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية، و101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

وأطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة ومبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

فيما أشار المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسوان أنه تم تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات، وتم أيضاً تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى ، وتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة ، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.