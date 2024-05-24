حدث ليلا | الموت يفجع الفنان مدحت صالح .. نجم أحمر عملاق يظهر بجوار القمر .. قرار عاجل ضد سائق أوبر المتحرش بـ هلا السعيد .. انفجار بتنزانيا يخلف 11 قـ تيلا

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حققت بحيرة فيكتوريا مع اقتراب نهاية موسم الأمطار الأكبر فى المنطقة الاستوائية (مارس – يونيو)، أعلى مستوى لها فى التاريخ المسجل، وتخططت منسوب 1137 م فى 14 من مايو الجارى، والرقم المسجل من

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجيء بمحبس مياه قطر ٦٠٠مم علي خط المي قطر ١٠٠٠مم، بمنطقة كعابيش بفيصل. وأوضحت الشركة، أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن مناطق" المساحة، العشرين، كفر طهرمس، حسن محمد ، التعاون، المطبعة، الطوابق، المريوطية"

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة فلكية مميزة، حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة، وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال؛

قرار عاجل ضد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد قرار عاجل ضد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد24/05/2024 12:56 صأمرت النيابة العامة، بحجز سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أثناء استقلالها السيارة صحبته على محور الضبعة.

قضت محكمة النقض برفض طعن الفنانة منة شلبي علي حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي. حشيش منة شلبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر استعدادات القلعة الحمراء قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال . وكتب شوبير :"الأهلي يتدرب على ستاد القاهرة" وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس

نشر الاعلامي ابراهيم عبدالجواد تصريحات نجم الاهلي محمود كهربا بشأن اصابة علي معلول عبر حسابة بموقع فيسبوك. وقال كهربا : كل اللاعيبة زعلت على معلول هو تاريخ واحنا مستنيين الجمهور

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن المحتل الإسرائيلي قد يجد أنه لا بديل عن مصر في فكرة التفاوض، والجميع سيعود إلى طاولة المفاوضات المصرية في يوم من الأيام

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام أن أمريكا متواطئة بشأن اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية..

قالت النجمة عائشة بن أحمد عن مشاركتها في مسلسل بدون سابق انذار: هاني خليفة عنده إحساس عالى جدا، ومشاعره جميلة وباين على الشاشة من خلال أداء كل الناس في المسلسل، وكلهم طالعين بشكل مختلف وبيمثلوا بشكل حقيقي أوى

كشف الدكتور ايمن عشماوي ، رئيس قطاع الاثار بالمجلس الاعلى للاثار ، تفاصيل واقعة العثور على مومياء داخل شوارع اسوان ، قائلا إن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إعادة إعمار غزة لما كانت عليه يحتاج ما لايقل عن 20 لـ 30 عامًا. وأضاف "الرقب" خلال حواره لبرنامج "االشاهد"

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن لقاء رئيس الوزراء اليوم كان لقاء هام جدا لانه كان جزء من التواصل مع مجال النقابة او الحوار المفتوح بين النقابة و بين أجهزة الدولة، مضيفا أن اللقاء كان هام لانه على مستوي رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية بالامم المتحدة، إن هذا الاعتراف تم نتيجة جهود مكثفة قامت بها الدول العربية على كافة المستويات سواء على مستوي القاعده

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القصف الإسرائيلي الذي أصاب شقة سكنية في وسط مدينة غزة أودى بحياة 10 أشخاص، بعد الإعلان عن وفاة 5 آخرين من الجرحى.

قتل 11 شخصاً وأصيب اثنان آخران بجروح، الخميس، جراء انفجار وقع في مصنع كبير للسكر في شرق تنزانيا، حسبما ذكرت الشرطة.

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الخميس، في تقريرها الأولي عن حادثة تحطم مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، إنها لم تلاحظ آثار الرصاص أو ما شابه ذلك في مكونات المروحية المنكوبة ، مشيرةً إلى اندلاع النيران في المروحية بعد اصطدامها بالأرض .

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ، الخميس ، أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للضرب أو الإبقاء عليهم مكبلين فى أسرة المستشفيات أو إجبارهم على الوقوف لساعات، وفقا لشاهدات من مصادر عملت فى معسكر اعتقال إسرائيلي.

أعلن مكتب الرئاسة فى التشيك في بيان يوم الخميس، إصابة الرئيس بيتر بافيل في أثناء قيادته دراجة نارية بإصابات ليست خطيرة.