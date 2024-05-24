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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسبانيا تستعيد لوحة للفنان بيكون سُرقت قبل 9 أعوام.. شاهد

صدى البلد

أعلنت إسبانيا  العثور في مدريد على لوحة للرسام فرانسيس بيكون، قيمتها 5 ملايين يورو، كانت قد سُرقت مع أربع لوحات أخرى للرسام البريطاني  قبل تسع سنوات.


 

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وأفادت الشرطة أن اللوحة التي رسمت عام 1989 لرأس رجل، والتي تحمل على ظهرها اسم "دراسة لصورة خوسيه كابيلو"، تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار)، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأضافت أنه" تم العثور عليها بعد اعتقال شخصين في فبراير، للاشتباه في أنهما كانا بحوزتهما آخر لوحتين، من الأعمال الخمسة لبيكون".

وتقدر قيمة اللوحات الخمس المسروقة  بمبلغ 25 مليون يورو، وكانت ضمن مجموعة يملكها صديق مقرب لبيكون.
 

اسبانيا مدريد فرانسيس بيكون يورونيوز صدى البلد توك شو

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