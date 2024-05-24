30 مايو.. رئيس الإمارات يزور الصين

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبدأ الخميس القادم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينغ.



وبحسب الوكالة الإماراتية؛ فيبحث رئيس الدولة خلال الزيارة مع شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في البلدين.



كما يشهد بن زايد الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين.



ويشارك كذلك خلال الزيارة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني.



كما يبحثا الزعيمان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل وأهمية التعاون بين البلدين ضمن أطر العمل الدولية المشتركة بما يعزز أسباب الاستقرار والسلام في العالم