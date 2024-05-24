أعلنوا عن نشاطهم على فيس بوك.. سقوط مزورى الأوراق الرسمية بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهما الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة "مزورين" – أكلاشيهات - الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير – 3 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات "مزورة" – مبالغ مالية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.