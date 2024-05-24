الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس.. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3622 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3170 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25360 جنيه.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.18 جنيه للبيع و 47.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.17 جنيه للبيع، و 51.02 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.47 جنيه للبيع، و 59.87 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للبيع، 12.54 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 153.82 جنيه للبيع، و 153.20 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد انكسارا في موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي كله، إذ كانت موجة استثنائية وكانت قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 6 لـ8 درجات.



وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «اليوم وغدا سيشهدان انخفاضا في قيم الحرارة وانكسار للموجة الحارة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد».



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «الكتل الهوائية ستكون شمالية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل ستكون معتدلة في درجات حرارتها».



وواصلت: «سيؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي، وهذا المنخفض سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض قيم الحرارة لنعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، فهي أجواء ربيعية حارة نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد».



أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في مصر كالتالي:



الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 11 جنيها للكيلو

الخيار 5 جنيهات

الباذنجان 15 جنيها

الفلفل الرومي 7.5 جنيه

الكوسة 12 جنيها

الملوخية 10 جنيها

الفاصوليا 15 جنيها

بسلة 30 جنيها

البصل 6.5 جنيه

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة كالتالي:



الجوافة 30 جنيها

البرتقال 6.5 جنيه

يوسفي 14 جنيها

الليمون 20 جنيها

