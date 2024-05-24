خطيب الجمعة بالأوقاف: صنفان من الحجيج حذرهما رسول الله ولن يقبل منهما

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير خطيب الجمعة، إن علينا أن نتوب إلى الله من الذنوب صغيرها أو كبيرة قبل أن نتوجه إلى الحج، وأن يكون زادنا حلال وأن نخرج بإخلاص لله تعالى: «وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ».

الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير

وحذر خطيب الجمعة في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد زكي الهواري بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن :«الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره» بعض الناس يخرج للرياء وماله حرام، فقد بين له سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم عاقبة ذلك فقال: «إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله تعالى لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك وفي رواية لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك وفي رواية من خرج يؤم هذا البيت بكسب حرام شخص طاعة الله فإذا بعث راحلته فقال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك كسبك حرام وراحلتك حرام وثيابك حرام وزادك حرام ارجع مأجور وأبشر بما يسؤوك وإذا خرج الرجل حاجا بمال حلال وبعث راحلته قال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك أجبت بما تحب راحلتك حلال وثيابك حلال وزادك حلال ارجع مأزور واستأنف العمل».

كم مرة يجب الحج على المسلم؟

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، من علماء الأزهر الشريف، إن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع من عباده في العمر مرة واحدة.

وأضاف أبو زيد الأمير، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد زكي الهواري بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن :«الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره»، أن افتتاح بيوت الله حاليا في مصر يذكرنا بإعمار بيت الله الحرام وما فعلته السيدة هاجر المصرية في هذا البيت.

وأشار إلى أن بيوت الله في الأرض المساجد، وأن عمار هذه البيوت إنما هم زوار لله تعالى فالله يقول (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).