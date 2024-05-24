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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عن السنة النبوية .. الأوقاف تنظم ندوتين كبيرتين الأسبوع المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تعقد وزارة الأوقاف، ندوة دعوية كبرى بمسجد المراغي بحلوان بالقاهرة، بعنوان: حجية السنة ومنزلتها في التشريع، وذلك غدًا السبت 17 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 25/ 5/ 2024م.

ويحاضر في الندوة، الدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ يسري عزام - إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والشيخ/ إسلام النواوي - عضو مكتب الوكيل الدائم بديوان عام الوزارة.

وتفتتح فاعلياتها بالقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد المطلب البودي قارئًا، وتختتم بالابتهالات للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان مبتهلًا.

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في التوسع في الندوات التثقيفية والدعوية ، ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير ، تقيم وزارة الأوقاف ندوة دعوية كبرى بمسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة بعنوان: (السنة النبوية ومكانتها في التشريع)، وذلك يوم الأربعاء القادم (21 ذو القعدة 1445هـ ، الموافق 29/ 5/ 2024م).

ويحاضر في الندوة، الدكتور هشام عبد العزيز علي (رئيس القطاع الديني)، والدكتور محمود خليل (وكيل مديرية أوقاف القاهرة)، والشيخ محمد إبراهيم سليمان (مدير عام المراكز الثقافية بديوان الوزارة).

وتفتتح فاعلياتها بالقرآن الكريم القارئ الشيخ/ السعيد فيصل قارئًا، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ/ محمد حسن الصعيدي مبتهلًا.
والدعوة عامة ومفتوحة للجميع

الأوقاف ندوة دعوية حجية السنة السنة

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