عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جائزة مصر للتميز الحكومي في زيارة رسمية لـ جنوب سيناء

السفير هشام بدر مساعد
السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الداخلي بمحافظة جنوب سيناء في نسختها الأولى برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وبحضور الدكتورة ايناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء ، سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، الدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة، الدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية. 

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشاد السفير هشام بدر بما شهدته محافظة جنوب سيناء من تطور ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية وتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات والمجالات، إضافة الى نجاحها الكبير في استضافة العديد من المحافل الدولية الضخمة ومن أبرزها " قمة المناخ"، مؤكدا دعم وزارة التخطيط المستمر ومتابعتها لجهود المحافظة لتنفيذ مشروعاتها التنموية المختلفة بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية أهم غايات جائزة مصر للتميز الحكومي من خلال العمل على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية.

كما تقدم السفير هشام بدر بالتهنئة على مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والذي يتميز بتصميمه المتفرد باستخدام احدث التقنيات التكنولوجية والرقمية ليعد مبنى تفاعلي متكامل يسهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الاعمال.

  

 وأثنت د. ايناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء على الدعم المستمر المقدم من فريق إدارة الجائزة لفريق التميز الداخلي بالمحافظة خلال تنفيذ مراحل الجائزة الداخلية ساهمت في تطوير وتحسين مستويات الأداء المؤسسي والفردي مؤكدة حرص المحافظة على المشاركة بفاعلية خلال الدورات القادمة للجائزة بفئاتها المختلفة. 

وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة الى ان التوسع الذي تشهده إدارة الجائزة لتطبيق منظومة جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية ضم في نسختها الثانية الوحدات المحلية بعدد من الحافظات وذلك بهدف تعميق ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية كافة وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024. مؤكدة أهمية قيام المحافظة بتدشين وحدة للتميز تساهم في استدامة التميز داخل المحافظة وتعمل على الاستثمار في الكوادر المتميزة من المقيمين التي ساهمت في نجاح منظومة التميز الداخلي للمحافظة.

وخلال اعمال التحكيم، استعرض الدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة الآليات التي اتخذت لتدشين الجائزة الداخلية بالمحافظة، بداية من مرحلة تدريب سفراء التميز والمقيمين والتي استمرت لمدة 840 ساعة عمل، وتقديم طلبات الترشح، و تلى ذلك مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم لمدة 15 يوم بإجمالي 2350 ساعة عمل ثم عرض النتائج النهائية، مشيراً إلى أبرز اعمال التحديث والتطوير التي شملت دليل فئة المحليات ليتماشى مع طبيعة عمل المحليات، إضافة الى وضع مؤشرات أداء ومقاييس رأي وبطاقات وصف لكل مؤشر طبقا لمتطلبات كل معيار. تجدر الإشارة الى تقدم عدد 9 طلبات ترشح عن فئة "المركز والمدينة" لتتأهل الى مرحلة الزيارات الميدانية الخمس الاوائل تمهيداً للتصعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024.

جولة تفقدية

كما قام السفير هشام بدر والدكتورة ايناس سمير بعمل جولة تفقدية لأبرز مشروعات مبنى مجلس المدينة ليضم "مركز خدمات مصر" ليعد ثاني مركز نموذجي بعد مركز محافظة أسوان والذي يهدف الى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على العديد من الخدمات من مكان واحد إضافة الى زيارة "المركز التكنولوجي للمواطنين" و"الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة".

وعلى هامش الزيارة، عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ندوة توعوية بحضور رؤساء المدن وممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة. استعرضت خلالها سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي فئات الجائزة على المستويين المؤسسي والفردي، موضحة مراحل تنفيذ الجائزة بداية من تلقى الترشيحات من الجهات الحكومية، التدريب ونشر التوعية، كتابة طلبات الترشح الكترونياً، مرحلة التقييم المكتبي والزيارات الميدانية وصولا الى التحكيم وإعلان النتائج وتكريم العناصر المتميزة، مشيرة الى محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي إضافة الى معايير تقييم الجوائز المؤسسية والفردية.
 

مصر جائزة مصر للتميز الحكومي شرم الشيخ وزارة التخطيط جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش

الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور

معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. تزامنا مع موسم الحج

لهذا السبب.. مدير الاستخبارات الأمريكية يجتمع مع رئيس الموساد ومسئول حكومة قطر

تعليق مفاجئ من الشناوي على أداء مصطفي شوبير بالأهلي قبل مباراة الترجي

الأوقاف: «الحقوق المتعلقة بالمال» موضوع خطبة الجمعة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس|مضاعفات الإصابة بالوساس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

يسبب الإغماء والوفاة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-