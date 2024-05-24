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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تبحث التعاون مع رينفي الإسبانية في إدارة وتشغيل القطارات المتميزة بالسكة الحديد

لقاء وزير النقل
لقاء وزير النقل

التقى المهندس كامل الوزير وزير النقل  باوسكار بوينتي وزير النقل الاسباني  بحضور السفيرة منى عرفة القائمة باعمال السفارة المصرية بإسبانيا لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة خاصة في ضوء التعاون بين الشركات الاسبانية وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للانفاق في العديد من المشروعات حيث يتم التعاون مع شركة تالجو في توريد قطارات الركاب وقطارات النوم ، كما يجري التعاون مع شركة كاف في مجال اعاة تاهيل قطارات للخطين الاول والثاني للمترو بالاضافة الى التعاون مع العديد من الشركات الاسبانية في مجال تطوير وتحديث  نظم الاشارات

وتطرقت المباحثات الى اهمية التعاون مع الجانب الاسباني في مجال ادارة وتشغيل قطارات السكك الحديدية المتميزة مثل قطارات التالجو وقطارات الدرجة الاولى والثانية الجديدية وقطارات الVIP مع شركة رينفي الاسبانية

وتم التاكيد على اهمية استمرار التنسيقات مع اتحاد صناعات شركات النقل بالسكك الحديدية للتوسع في مجال التدريب ونقل الخبرات للشباب المصري المتخصص في مجالات السكك الحديدية المختلفة خاصة خريجي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وذلك على غرار ماتم مع سكك حديد المانيا ( DB )من خلال اختيار عدد من شباب السائقين للعمل بشركة سكك حديد المانيا وخاصة مع اهمية استمرار التعاون مع الجانب الاسباني والشركات الاسبانية لتوطين صناعة النقل للسكك الحديدية حيث تم الاتفاق مع شركة تالجو لانشاء مصنع لانتاج قطارات السكك الحديدية كما تم الاتفاق مع شركة كولواي لانشاء مصنع لانتاج دواخل قطارات السكك الحديدية كما جاري التنسيق مع شركة كاف لانشاء مصنع لانتاج عجل قطارات السكك الحديدية بجميع انواعها ( سكة حديد – مترو – قطار كهربائي خفيف- قطار سريع)

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع على اهمية استمرار قيام الحكومة الاسبانية بدعم مشروعات وزارة النقل بتقديم تمويلات تنموية بدون نسبة فائدة تذكر وفترة سداد تصل الى 40 سنة لتنفيذ مشروعات الجر الكهربائي ومترو الانفاق واهمها تحديث وتطوير قطارات المترو للخطين الاول والثاني ومشروعات تطوير وتحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخطوط ( قليوب -منوف - طنطا  ) و( قليوب – شبين القناطر- الزقازيق ) و( طنطا- زفتى – الزقازيق)

من جانبه أكد وزير النقل الإسباني أهمية التعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية خاصة في ضور معدل التنمية الملحوظ التي تشهده مصر حاليا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث يتم دعم كافة الشركات سواء القطاع الخاص او الحكومي واهمها  شركة رينفي الاسباني المملوكة لوزارة النقل الاسبانية والتي تعتبر اكبر مشغل لقطارات السكك الحديدية في اسبانيا وذلك في ضوء قيام الشركة بالتووسع  في إدارة خطوط السكك الحديدية خارج اسباني مثل قطار الحرمين بالمملكة العربية السعودية

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة أفضل نموذج استثماري لادارة وتشغيل القطارات المتميزة بخطوط السكك الحديدية المصرية كما تم التأكيد  على اهمية وضع استراتيجية مشتركة للتعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين المصري والاسباني خاصة فيما يتعلق بفعاليات ومبادرات المنظمة البحرية الدولية

ووجه وزير النقل المصري الدعوة لنظيره الاسباني لزيارة مصر وتفقد عدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

في سياق آخر التقى الفريق مهندس كامل الوزير مع البارو لوبيز وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والتجارة والاعمال باسبانيا  وذلك  حيث دارت المباحثات حول التعاون المثمر والمستمر بين الحكومتين لدعم مشروعات النقل بالسكك الحديدية سواء مشروعات الديزل او الجر الكهربائي كما تطرقت المباحثات الى دعم صندوق التمويل الاسباني لمشروعات النقل في مصر مثل اعادة تاهيل قطارات مترو الانفاق وتوريد عدد 7 قطارات نوم 
وتم التأكيد على استمرار الدعم والتنسيق المستمر لباقي مشروعات النقل خاصة مشروعات تطوير نظم الاشارات بخطوط السكك الحديدية

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