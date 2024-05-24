‎ويجز وأسماء جلال.. تهنئة عيد الميلاد تجدد شائعات الارتباط

بعد ظهور مؤدي الراب الشهير "ويجز" بالممثلة "أسماء جلال" معاً في عيد ميلادها الأخير ونشر ويجز صورة لها عبر حسابه على "إنستجرام"، انتشرت شائعات عن ارتباط الثنائي في الفترة الأخيرة، وأثارت هذه الشائعات اهتمام الكثيرين من محبي النجمين.





وتفاعل الجمهور مع الشائعات بشكل واسع، حيث عبّر بعضهم عن سعادته بإمكانية ارتباط النجمين، بينما تساءل البعض الآخر عن حقيقة هذه العلاقة.





ولم يصدر أي تعليق رسمي من ويجز أو أسماء جلال حول صحة هذه الشائعات، مما زاد من الغموض حول طبيعةعلاقتهما.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.