افتتاح مشروع النهر الأخضر.. رئيس جهاز العاصمة الإدارية يعلن الموعد المتوقع

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية، إن منطقة النهر الأخضر يعد من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه يعتبر أحد أهم المشروعات في الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “بصراحة”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن المشروع عبارة عن تجمع من الحدائق المركزية المختلفة، بمساحة تقدر بـ750 فدانا في مرحلته الأولى، ومستمر في مراحل مستقبلية للعاصمة.

وأشار إلى أنه سيصل لقرابة الـ3 آلاف فدان كمساحة إجمالية، لافتا إلى أنه من المتوقع افتتاح المشروع مع بداية العام المقبل.