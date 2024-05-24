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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد لـ تشافي بعد إقالته من تدريب برشلونة

تشافي
تشافي

أصدر تشافي هيرنانديز بياناً بعد إقالته من تدريب برشلونة أكّد من خلاله مساندته للنادي الكتالوني كمشجع في المستقبل.

وقال تشافي في بيان: "ليس من السهل على الإطلاق أن تغادر نادي حياتك، لكني فخور جداً".

وأضاف: "اعتباراً من الأحد، سأكون مجرد مشجع آخر لبرشلونة، في المدرجات، سواء كان ذلك في الملعب الأولمبي أو في غضون بضعة أشهر في كامب نو الجديد، لأنه قبل أن أصبح لاعباً أو مدرباً، أنا من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل للنادي الذي سأكون دائماً في تصرفه".

وفاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي.

وكان لابورتا رئيس نادي برشلونة عيّن تشافي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ليحلّ بدلاً من الهولندي رونالد كومان، بهدف إعادة النادي إلى القمة بعد سنوات من النضال في أوروبا عقب فوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الاخيرة عام 2015.

وتعليقا على إقالة تشافي الذي سيتواجه معه الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري، انتقد مدرب إشبيلية كيكي سانشيس فلوريس إدارة برشلونة وطريقتها في التعامل مع أساطيرها بحسب رأيه، قائلاً: "لا يجب علي قول ذلك، لكن الطريقة السيئة التي يتعامل بها برشلونة مع أساطيره، يا لها من ضربات متتالية".

وتابع: "أولاً مع (المدرب الهولندي رونالد (كومان)، ثم (النجم الأرجنتيني ليونيل) ميسي، والآن تشافي، أتمنى لو تعامل الأندية أساطيرها بشكل جيد، سيكون الأمر رائعاً".

أما زميل تشافي ومدربه السابق في برشلونة بيب جوارديولا الذي يشرف حالياً على مانشستر سيتي الإنجليزي، فعلق على خبر الإقالة بالقول "هذه أخبار ليست جيدة"، مضيفاً عشية لقاء مانشستر يونايتد في نهائي الكأس الإنجليزية "عندما يقيل أحد الأندية مدربه، يكون هناك خطأ ما، لكن أسباب ما حدث لا أعرفها، لذلك لا يمكنني إبداء رأيي".

ورأى أن المدربين "مكشوفون، في عملنا عليك الفوز وإلا فأنت في موقف خطير أياً كان النادي، وبغض النظر عن مسارك".

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