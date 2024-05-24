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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سورية وعمرها 40 سنة.. معلومات عن زوجة رجل الأعمال بطلة واقعة تقبيل القدمين

معلومات عن العروسة
معلومات عن العروسة التي قبلها زوجها اثناء فرحهم

بعد تداول فيديو للعريس رجل الأعمال على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي قبل قدم زوجته أمام الكاميرات أثناء يوم فرحهم.

 

معلومات عن العروسة التي قبلها زوجها اثناء فرحهم

 

 

آثار هذا الفعل تساؤل مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي من رجال ونساء حول مواصفات العروسة، والتي جعلت رجل يقوم بهذا الفعل دون ان يشعر بالخجل.

 

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ومن أبرز المعلومات التي قالها العريس والعروس، وفق حديثهما في الفيديو المتداول، وهي :

_ اسمها سوزان غزلان.

_ جنسيتها سورية.

_ تبلغ من العمر 40 عاما.

_ تقيم في مصر منذ عامين.

_ لديها أولاد.

_ رجل الأعمال هو الزوج الثالث بالنسبة لسوزان غزلان.

_ زوجها الثالث رجل الاعمال يبلغ من العمر 60 عاما.

_ قدم لها عريسها 3 كيلوا من الذهب، وكتب لها مليون دولاء مؤخرا.

_ هي من عرضت الزواج عليه، وقالت له “ ممكن من فضلك لو سمحت تتزوجني”

 

معلومات عن العروسة التي قبلها زوجها اثناء فرحهم
معلومات عن العروسة التي قبلها زوجها اثناء فرحهم
معلومات عن العروسة التي قبلها زوجها اثناء فرحهم
العروس زوجها مواصفات العروس مستخدمي مواقع التواصل رجل الأعمال

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