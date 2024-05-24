العربي للدراسات السياسية: العالم بحاجة للبحث عن نظام دولي جديد بشأن القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن هناك تغيرات كبيرة ستحدث خلال الفترة القادمة بعد اعتراف ثلاث دول أوربية بدولة فلسطين وهي إيرلندا والنرويج وإسبانيا، وسيعقبها المزيد من باقي الدول، وهذا الأمر يؤكد أن إسرائيل تخسر يوما بعد يوم بالإضافة إلى العزلة التي فرضتها الحرب عليها منذ 8 أشهر.

وأضاف إسماعيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن إسرائيل تقوم بالدفاع عن نفسها لا يدخل إلا في إطار الكوميديا، لافتا إلى أن سياسية أمريكا الخارجية تعيش فترة من التدني.

تابع مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت باعتبارهم مجرمي انتصارا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية المصرية، مشيرا إلى أن العالم بحاجة للبحث عن نظام دولي جديد.

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