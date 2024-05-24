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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر: مناورات الجيش رسالة طمأنة للمصريين وتحذيرية للأعداء

أكد الكاتب الصحفي
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مناورات القوات المسلحة المصرية رسائل طمأنة للمصريين بأن جيشهم مستعد للتعامل مع أي تهديد لأمن مصر، ورسالة تحذيرية للأعداء.

وأضاف كرم جبر، في حوار مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن دماء المصريين تغلي في عروقهم بسبب ما يحدث في غـزة.. وإسـرائيل شنت حــرب شائعات مجنونة على مصر الفترة الأخيرة.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر صابرة وصامدة ولو تحدثت عما يدور في الغرف المغلقة لقلبت الموائد فوق رؤوس أطراف متعددة.

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