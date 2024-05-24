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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 26 استراحة لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ |صور

استراحات المعلمين
استراحات المعلمين

تشهد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حالة طوارئ، لمتابعة استراحات الدبلومات الفنية، لاستقبال المشاركين في أعمال الامتحانات، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصاً على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين،  وعقب فرشها وتجهيزها بالكامل بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمعيشة المعلمين بها خلال فترة الامتحانات.


وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الدبلومات الفنية، وما تم توفيره من كل الاحتياجات، موجهاً بالحرص على راحة المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية، التي ستبدأ غداً بأداء 30 ألفاً و40 طالباً وطالبة امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية،  موجهاً بالاستجابة لطلبات المشاركين في الإمتحانات، وتوفير كل متطلبات التعقيم والتطهير.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى توفير كل الإمكانيات بالاستراحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء استمرار عمليات التطهير والتعقيم أو مراعاة المسافات المتباعدة بين الأسرة فى الحجرات، حفاظاً على صحة رؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين فى الامتحانات، مؤكداً أن المديرية انتهت من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بها، بناء على توجيهات وتعليمات  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى تجهيز 26 استراحة ثانوية عامة ب 13 إدارة تعليمية عبارة عن استراحتين في كل إدارة تعليمية، إحداهما للرجال والثانية للسيدات من المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، روعي في الاستراحات التي خصصتها مديرية التربية والتعليم بالمدن أن تكون في مناطق قريبة من الأسواق لتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة، وفرت الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات  ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة ، والأدوات المطلوبة  بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد.

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الإجراءات الاحترازية التربية الدينية الدبلومات الفنية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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