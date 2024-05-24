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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلسطيني مطلوب | أول تعليق من محمد شبانة على فبركة إسرائيل لصورته

محمد شبانة
محمد شبانة

علق النائب والإعلامي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ على الصورة المنتشرة من قبل جهات وسائل الإعلام الإسرائيلي، كونه أحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين.

وقال شبانة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لم أتفاجأ أو أندهش من الصورة التي نشرها الشاباك جهاز الأمن العام الإسرائيلي، على الرغم من أنه من أكبر الأجهزة الأمنية في إسرائيل.

وتابع شبانة أن الصورة المنتشرة تدل على مدى الاهتزاز والارتباك الذي يعاني منه الكيان الصهيوني، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأردف "علمت أن الشاباك وهو جهاز الأمن العام الإسرائيلي أكبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تداول صورتي ومن المفترض أن يكون في قمة التركيز، والصورة تلك تدل على أنهم يعانون التخبط والارتباك، وأن فلسطين ستعود لأصحابها قريبا بإذن الله وأن النصر سيكون قريبا.

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