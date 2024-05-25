أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم السبت 25 مايو

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا في البنوك، بختام تعاملات الأسبوع وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات سعرا زيادة بمتوسط جنيه واحد .

وخلال السطور يرصد "صدى البلد" أسعار العملات العربية في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي خلال اليوم السبت 25 مايو 2024، وفقا لآخر تحديثات، مقابل أسعارها يوم الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم السبت

أسعار العملات العربية اليوم في البنك الأهلي

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقابل الجنيه لنحو 153.47 جنيه للشراء و153.81 جنيه للبيع مقابل 152.68 جنيه للبيع يوم الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 1.13 جنيه.

سعر صرف الريال السعودي

وصل سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في البنك الأهلي لنحو 12.55 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.83جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع مرتفعا 9 قروش مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي .

سعر الريال القطري

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 11.95 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية لنحو 153.49 جنيه للشراء و153.75 جنيه للبيع مقابل 152.68 جنيه للبيع بارتفاع 1.07 جنيه .

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.55 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.83جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 11.98 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش.

أسعار العملات العربية اليوم في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنك المركزي إلى نحو 153.20جنيه للشراء و 153.82 جنيه للبيع مقابل 152.79 جنيه للبيع بزيادة 1.03 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.54 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 12.81 جنيه للشراء و 12.84جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 12.90 جنيه للشراء و 12.94 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي الأعلى عربيا ، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.