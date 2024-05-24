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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مصر نجحت في إدارة الأزمة الفلسطينية

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن

تحدث اللواء محمد قشقوش عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر، عن أبرز دلالات الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن حول تطورات الأوضاع في غزة.

 

وقال " قشقوش" خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن مصر نجحت في إدارة الأزمة الفلسطينية، من خلال مسارين، أولهما الجهود الإنسانية وتقليل مأساة الفلسطنيين، من خلال إدخال وإيصال المساعدات، والمسار الثاني، "سياسي" وهو النجاح في بالواسطة والتهدئة والهدنة وحل مشكلة حماس والرهائن.

 

وأضاف مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر عازمة بشكل كبير جدًا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية رغم كل الشائعات والمغالطات التي روجها الإعلام الإسرائيلي.

 

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدءوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

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