بحضور نجوم الكرة ومشاهير الفن.. حفل زفاف ابنة المستشار محمد عثمان| صور

في ليلة من ليالي العمر، تملؤها السعادة، وتغمرها الفرحة؛ فكانت البسمة الصادقة تعلو الوجوه، والسعادة الفياضة تغمر قلوب الحضور من كبار رجال الدولة والمسؤولين، ونجوم الكرة، ومشاهير الفن والمجتمع، احتفل المستشار محمد عثمان، نقيب محامي القاهرة الأسبق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ونقابة الصحفيين، بزفاف كريمته على ابن رجل الأعمال عاطف زكي، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس.

فيما تصدر الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء مجلسي نقابة الصحفيين والمحامين كافة والكاتب الصحفى أحمد ناصف رئيس تحرير موقع مستقبل وطن نيوز والكاتب الصحفي هشام يونس رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، واللواء حاتم بشات رئيس جهاز المخابز العامة الأسبق، وعمرو محيي نقيب محامين شمال القاهرة، والمهندس طارق الجيوشي عضو مجلس اتحاد الصناعات، واللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية الأسبق.



كما ازدان حفل الزفاف بحضور كوكبة كبيرة من رجال القانون والمحامين والصحفيين ورموز المجتمع من الشخصيات العامة منهم حسن حمدي رئيس نادي الأهلي الأسبق، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، والمستشار طارق العوضي المحامي بالنقض عضو لجنة العفو الرئاسي، والكابتن عصام شلتوت المستشار التحريري لموقع القاهرة 24، وطارق قنديل ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس النادي الأهلي، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، واللواء رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع السابق، واللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه الحسيني أمين الصندوق بنادي الزمالك، عضو مجلس النواب، والدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وحازم وسحر الهواري، والكابتن وليد سليمان، والكابتن محمد شوقي والكابتن أحمد بلال، والكابتن أحمد حسن نجوم النادي الأهلي السابقين، وغيرهم.

وبباقة من أجمل وأروع الأغاني التي تفاعل معها الحضور، أحيا الفرح المطربان الشعبيان رضا البحراوي وأوكا، كما شارك الحضور فرحتهم بالزفاف الفنان فرج عبدالفتاح.

وفي لفتة رائعة أضفت الفرحة والبهجة على الحضور الكرام، ظهر المستشار محمد عثمان في حفل الزفاف وهو يرافق كريمته مع عريسها، وتفيض من عينيه الفرحة الغامرة بزفاف كريمته مقدمًا أسمى معاني التحية والتقدير والامتننان للحضور جميعا.

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