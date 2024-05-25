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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الباز: عبد الله رشدي راجل ظريف وواقف بعربية دين في الشارع

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز: “الشيخ عبد الله رشدي راجل ظريف.. وانا متخيله واقف بعربية دين فى الشارع.. وهو واخده تجارة”.

وأضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز، خلال حواره ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: “هو لديه شعبية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.. ومرة راحوا للعقاد وقالولوا احنا بنقول لشكوكو انت اهم ولا العقاد.. فقال لهم ببساطة احنا هنقعد فى الشارع احنا الاتنين كل واحد على صيف ويشوفوا الناس هتسلم عليا ولا عليه.. فقالهم هيجوا يسلموا عليا انا فأنا أهم منه.. العقاد قالهم بسيطة انا هقعد على رصيف وهو على رصيف ونجيب راقصة فى النصف.. والناس هتروح للراقصة.. والشعبية ليست بالضرورة تؤكد أن هذا الشخص جيد”.

وتابع الدكتور محمد الباز: “من يقول أنه متحدث لبق وزكي دول حفاظ ونقاد.. ودي بسيطة انك ممكن تكون موهوب فى الحفظ والنقل وترتيب الكلام وتنميقه ولكن هل أنت عالم تستطيع انك تفيد المجتمع لا.. والرجل لديه موهبة ويؤثر فى شباب كثيرة ولديه أتباع  ولكن هذه الشعبية لا تعكس انه عالم حقيقي لا أعتقد”.

الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز عبد الله رشدي الشيخ عبد الله رشدي خلاصة الكلام

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