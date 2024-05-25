عودة قوية للموجة الحارة.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة في الفترة من السبت 25 مايو 2024 إلى الخميس 30 من نفس الشهر، والتي تشهد عودة الموجة الحارة وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ثم تعود مرة أخرى للانخفاض.

توقعات حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024، حيث من المتوقع أن تسود أجواء حارة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تميل درجات الحرارة إلى الحرارة على السواحل الشمالية، بينما ستكون شديدة الحرارة في كل من جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما خلال ساعات الليل، فستكون الأجواء معتدلة في شمال البلاد، بينما تميل إلى الحرارة في جنوبها.كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مستوى أغلب أنحاء مصر، وذلك خلال يومي الأحد 26 مايو والإثنين 27 مايو 2024. كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية يوم الاثنين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في مصر، بدءًا من يوم الثلاثاء 28 مايو 2024. ومن المتوقع أن تتراوح قيم الانخفاض بين 3 و 5 درجات مئوية في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الادارية 33 22

6 اكتوبر 34 21

بنها 33 20

دمنهور 32 20

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 33 20

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 20

دمياط 28 21

بورسعيد 28 22

الاسماعلية 34 21

السويس 33 22

العريش 28 19

رفح 28 19

رأس سدر 35 23

نخل 30 18

كاترين 27 12

الطور 31 22

طابا 30 26

شرم الشيخ 36 25

الاسكندرية 27 19

العلمين 27 19

مطروح 27 19

السلوم 30 20

سيوة 34 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 36 25

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 32 26

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 34 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 27

الوادى الجديد 39 27

أبوسمبل 40 28