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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يؤديها 2414 طالبا.. محافظ الوادي الجديد: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بـ13 لجنة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات دبلوم المدارس الفنية  للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ، اليوم السبت، والتى يؤديها ٢٤١٤ طالب وطالبة أمام ١٣ لجنة، جرى تجهيزها بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

 وشدد المحافظ على متابعة جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب، و متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية انتظام سير أعمال الامتحانات بكافة المراكز عبر الفيديو كونفرانس؛ للمتابعة اللحظية ورصد أى مشكلات قد تطرأ، مع التشديد على توفير جميع الأجواء الملائمة أمام الطلاب لآداء الامتحان بكل يسر وسهولة بعيد عن أى قلق أو توتر 

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يذكر أنه جرى تجهيز  ١١ استراحة بأرجاء المحافظة بكافة الخدمات اللازمة؛ لضيافة القائمين على أعمال الامتحانات من ملاحظين ورؤساء لجان طوال فترة الإقامة.

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