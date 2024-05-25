تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد استقراره على التشكيلة التي يعتمد عليها في هذه المباراة المهمة، التي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

من المتوقع أن يبدأ كاردوزو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح، محمد بن حميدة.

الوسط: روجير اهولو، حسام تقا، غيلان الشعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجو رودريجيز.

ومن الجدير بالذكر أن محمد بن حميدة سيعود لتشكيل الترجي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا يتجاوز 55 ألف مشجع، حيث تم بيع جميع تذاكر المباراة، ويتطلع الجمهور المصري وجماهير الأهلي إلى تحقيق الفوز والتتويج باللقب القاري، فيما يسعى جمهور الترجي لدعم فريقهم ومساندته في هذه المباراة الحاسمة.