أصحاب شركة عقارات ينصبون على مواطنين بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من شخصين بتضررهما من 4 أشخاص، جميعهم شركاء بإحدى شركات الاستثمار العقارى والمقاولات، مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية للتحصل منهما على مبالغ مالية نظير استثمارها فى مجال تجارة العقارات مقابل نسبة من الأرباح، إلا أنهم تعثروا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الفيوم، من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.