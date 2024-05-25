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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتظرين الأهلي النهاردة.. خالد الغندور يدعم الأحمر قبل النهائي الأفريقي

خالد الغندور
خالد الغندور

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، تحدث فيه عن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب: “زي ما الزمالك شرف وفرح المصريين منتظرين الأهلي النهاردة إن شاء الله يشرف و يفرح المصريين  قولوا  يا رب”.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، والمقرر لها في الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة.

ويبحث ملك القارة النادي الأهلي عن تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا "الأميرة الإفريقية" للمرة الـ12 في تاريخه، وللموسم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، من أجل تعزيز رقمه القياسي، والابتعاد عن أقرب منافسيه في قائمة أبطال المسابقة القارية.

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