قبل أيام من انتهاء التقديم.. أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزا وقيمة جدية الحجز|تفاصيل

تنتهي خلال أيام فرصة التقديم على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، وذلك يوم 30 مايو الجاري، التي تطرحها وزارة الإسكان بعدد من المدن الجديدة.

ويستمر التقديم على قطع أراضى الإسكان الاكثر تميزا والتى تطرحها وزارة الإسكان بعدد من المدن الجديدة حتى الخميس المقبل.

وتطرح الوزارة 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان).

خطوات التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزا

وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية تحقيق إيرادات تصل إلى 538 مليون جنيه من بيع قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا.

ويقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

قيمة جدية الحجز

والموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بـ الدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

وتصل قيمة جدية الحجز لـ 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيدًا لإطلاق الحجز التالي.

وسوف نرصد لكم خريطة طرح أراضى الإسكان الأكثر تميزا، والتي جاءت كالتالي:

-مدينة 15 مايو

32 قطع أرض جاهزة للتسليم بمتوسط مساحات 709 أمتار مربعة

-الشروق

4 قطع بمتوسط مساحات 864 مترا مربعا جاهزة للتسليم

-العاشر من رمضان

12 قطعة أرض بمتوسط مساحة 625 مترا جاهزة للتسليم

-6 أكتوبر

17 قطعة أرض بمتوسط مساحات 845 مترا جاهزة للتسليم

كما نرصد لكم أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمدن الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

-مدينة 15 مايو 8935 جنيهًا للمتر

-6 أكتوبر 12 ألف جنيه للمتر

-الشروق 13394 جنيها للمتر

-العاشر من رمضان 6961 جنيهًا للمتر