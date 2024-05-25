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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 1690 حالة خلال قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1690 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط على مدار يومي 20 و 21 مايو الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد على مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

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واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 323 حالة جراحة، 218 باطنه، 529 حالة أطفال ، 78 حالة أسنان، 80 حالة نساء، 43 تنظيم الأسرة، 291 جلدية، 128 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 179 تحليلا متنوعا ًو 4 حالات موجات صوتية و4 حالات أشعة عادية و 96 كشف مبكر للضغط والسكر و٦ حالات خلع أسنان وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 129 متردداً.

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