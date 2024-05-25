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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء

محافظ الغربية يتابع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد ، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة ، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

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تابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار المحافظ إلى انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

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وخلال حواره مع المواطنين اكد المحافظ أهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة حيث يستطيع المواطن تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله. مشيرا الى انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

كما تابع المحافظ الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات بمنطقة الشعبية بشارع عبد الحي شاهين بحي ثان المحلة مؤكدا  استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن لإعادة الانضباط لشوارع قلعة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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فضلا عن متابعة المحافظ نسب الأشغال اليومية لمستشفيات المحافظة والتي تُحدث بشكل لحظي مما يعزز قدرة المحافظة وجاهزيتها لمجابهة الطوارئ والأزمات الصحية.

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