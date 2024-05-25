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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر يبحث سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمكين المرأة

مصر أكتوبر يبحث سبل
مصر أكتوبر يبحث سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين حزب مصر أكتوبر ومؤسسات الدولة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح بتعظيم الدور المجتمعي للحزب، نظمت أمانة المرأة المركزية بالحزب، زيارة لوزارة التضامن الاجتماعي لبحث أوجه التعاون المشترك في عدد من الملفات التي تستهدف دعم وتمكين وتأهيل المرأة، انطلاقا من رؤية الدولة في هذا الملف.

وقالت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة الي حجم التمكين الكبير الذي شهدته المرأة خلال العشر سنوات الماضية.

وأشارت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون المرأة، إلي المبادرات التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المرأة وتمكينها، وزيادة توعيتها، بالإضافة الي بعض البرامج التي تستهدف تأهيل المرأة كبرامج تأهيل وحماية المعنفات وغيرها من البرامج، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر بين الحزب والوزارة في عدد من الملفات.

شارك في اللقاء وفد من حزب مصر اكتوبر برئاسة الدكتور شريهان القشاوي نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، ورولا صبحي أمين أمانة المواطنة وحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي وجومانة وجنى  الطويل أعضاء أمانة المرأة المركزية،وعدد من قيادات الأمانة المركزية، ومن وزارة التضامن الاجتماعي شاركت الدكتورة منى مدير الإدارة المركزية لشئون الأسرة و المرأة والدكتورة جاكلين ممدوح مديرة إدارة المرأة .

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الدكتورة جيهان مديح وزارة التضامن الاجتماعي تاهيل المرأة المراة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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