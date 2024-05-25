عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة| تشكيل العين الإماراتي لمواجهة يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا

صدى البلد

كشف الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، اليوم السبت، على استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبقى الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، على المهاجم التوجولي لابا كودجو بديلا.

وأجرى المدرب تغييرين جوهريين على تشكيل العين، بإبعاد الظهير إيريك؛ لعدم الجاهزية الفنية، والدفع بسعيد جمعة في الخط الدفاعي.

كما اختار اللعب بالمهاجم المغربي سفيان رحيمي، في مركز رأس الحربة، والدفع بماتياس بالاسيوس في وسط الملعب.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي - سعيد جمعة.

الوسط: يحيى نادر - بارك يونج - بالاسيوس.

الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - محمد عباس.

وكان العين قد خسر ذهابًا أمام يوكوهاما مارينوس في اليابان (2-1).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

محدش بيتكلم ..السيسى: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

السيسي يمنح الإذن بحصاد 140 ألف فدان قمح في توشكى| شاهد

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

سفاح التجمع| من هو ولماذا أنهى حياة 3 سيدات؟.. تفاصيل الحكاية

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

موضوعات متعلقة

اليونايتد يضرب السيتي بهدفين في الشوط الأول بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال افريقيا

إصابة خطيرة لمشجع الترجي التونسي بسبب التدافع

أول تعليق من الخطيب على فوز رجال يد الأهلي بالدوري

مانشستر سيتي واليونايتد بالقوة الضاربة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نهائي دوري أبطال أفريقيا..وزير الرياضة يطمئن على استعدادات استاد القاهرة لمباراة الأهلي والترجي

السد يتوج بطلا لـ كأس أمير قطر

فلسطيني مطلوب | أول تعليق من محمد شبانة على فبركة إسرائيل لصورته

ترشيحاتنا

أحمد موسى: يا رب انصر الأهلي والفرحة تكون لـ100 مليون مصري

بالقوة الضاربة| تشكيل العين الإماراتي لمواجهة يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا

علي معلول مش في ماتش الليلة.. هذا بديل نجم الأهلي أمام الترجي

10 آلاف ريال والترحيل| عقوبات رادعة لمخالفي الحج موسم 1445/2024.. احذر هذه الأفعال

الرئيس : لم نذهب إلى توشكى توفيرا للتكلفة.. وفضلنا مشاهدة الحصاد بالفيديو

وزير الخارجية الإسباني يطالب إسرائيل بالامتثال لأمر "العدل الدولية" بشأن غزة فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خلط الزنجبيل بالثوم يقلل من فوائده.. لن تصدق

"لا تشابه في الملامح"|حالة من الجدل بسبب أم كلثوم.. ما علاقة منى زكي؟

طريقة عمل سلطة الكينوا بالفلفل المشوي| صحية ولذيذة

من داخل استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعد لإحياء حفل نهائى دوري الأبطال

فيديو

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-