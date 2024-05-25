جلسة خاصة بين جوميز ومصطفى شلبي .. تعرف على التفاصيل

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى شلبي لاعب الأبيض في حضور الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

واطمأن المدير الفني على حالة مصطفى شلبي وجاهزيته خاصة أنه عائد من الإصابة في الفترة الأخيرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.