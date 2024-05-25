كولر اختاره | بديل علي معلول في تشكيل الأهلي أمام الترجي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، الدفع بكريم فؤاد في الجبهة اليسري للنادي الأهلي بديلا للمصاب علي معلول في مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد ‏القاهرة.‏

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد ‏القاهرة.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور .

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.